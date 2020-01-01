توكنوميكس Inuko Finance (INUKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Inuko Finance (INUKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Inuko Finance (INUKO) Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction. الموقع الرسمي: https://www.inuko.finance اشتر INUKO الآن!

توكنوميكس Inuko Finance (INUKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Inuko Finance (INUKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K إجمالي العرض: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M العرض المتداول: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 46.91K $ 46.91K $ 46.91K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.550696 $ 0.550696 $ 0.550696 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01559886 $ 0.01559886 $ 0.01559886 السعر الحالي: $ 0.01587644 $ 0.01587644 $ 0.01587644 معرفة المزيد عن سعر Inuko Finance (INUKO)

توكنوميكس Inuko Finance (INUKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Inuko Finance (INUKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن INUKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن INUKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس INUKO، استكشف السعر المباشر لتوكن INUKO!

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