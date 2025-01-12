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سعر Inuko Finance (INUKO) المباشر لليوم هو USD 0.01593979 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.93K . يتم تحديث سعر INUKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inuko Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.02 - تغيير سعر Inuko Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.83M

أداء سعر Inuko Finance (INUKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ -0.0000811383 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ -0.0004184386 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000811383 -0.50% 60 يوم $ -0.0004184386 -2.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inuko Finance (INUKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inuko Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.550696$ 0.550696 $ 0.550696 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.02%

معلومات سوق Inuko Finance (INUKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: