سعر Inuko Finance (INUKO)
سعر Inuko Finance (INUKO) المباشر لليوم هو USD 0.01593979. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 92.93K. يتم تحديث سعر INUKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inuko Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.02
- تغيير سعر Inuko Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.83M
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خلال اليوم، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ -0.0000811383 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ -0.0004184386 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inuko Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000811383
|-0.50%
|60 يوم
|$ -0.0004184386
|-2.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inuko Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inuko Finance is one of the fastest growing communities in paw nation. Inuko Finance has combined new tricks and strategies .The goal of the Inuko Finance protocol is to create a decentralised, censorship resistant reserve currency for the emerging Web3 ecosystem. Developing a reserve currency is important because the fundamental goal of the Web3 financial movement is to foster an alternative economic ecosystem. Inuko Finance has a static reflection that rewards holders in the form of stable coins, USDT, and are automatically added to your wallet each transaction.
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