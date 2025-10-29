معلومات سعر Inuki (INUKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000888 $ 0.00000888 $ 0.00000888 24 ساعة منخفض $ 0.0000091 $ 0.0000091 $ 0.0000091 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000888$ 0.00000888 $ 0.00000888 24 ساعة مرتفع $ 0.0000091$ 0.0000091 $ 0.0000091 عالية طوال الوقت $ 0.00054752$ 0.00054752 $ 0.00054752 أدنى سعر $ 0.00000794$ 0.00000794 $ 0.00000794 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +2.59% تغير السعر (7 أيام) +8.18% تغير السعر (7 أيام) +8.18%

سعر Inuki (INUKI) في الوقت الحقيقي هو $0.00000912. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INUKI بين أدنى سعر $ 0.00000888 وأعلى سعر $ 0.0000091، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINUKI على الإطلاق هو $ 0.00054752، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000794.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INUKI +0.33% على مدار الساعة الماضية، +2.59% على مدار 24 ساعة، و +8.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Inuki (INUKI)

القيمة السوقية $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,776,937.543793 999,776,937.543793 999,776,937.543793

القيمة السوقية الحالية لـ Inuki هي $ 9.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INUKI يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999776937.543793. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.10K.