سعر INUGAMES (INU)
سعر INUGAMES (INU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 275.18K. يتم تحديث سعر INU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INUGAMES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 645.12
- تغيير سعر INUGAMES خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 983.05M
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خلال اليوم، كان سعر INUGAMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INUGAMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INUGAMES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INUGAMES مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر INUGAMES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INUGAMES: Meme Gaming Superstars We build play-to-earn crypto meme games, driven by our community feedback. By bringing together enthusiast players, developers, designers and investors, we build games that our community really wants to play, while rewarding and growing the value of every participant in this ecosystem. We already released our first game, ShibaIsland.io, a PVP Coin Battle game. Our next game "Elon Raids Mars" is on the making and has entered pre-launch phase. In the roadmap we have also "Meme Wars" game upcoming, a PVP Battle Royale where you fight quick PVP battles using your favorite meme character.
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