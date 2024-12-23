سعر Inu Inu (INUINU)
سعر Inu Inu (INUINU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M. يتم تحديث سعر INUINU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inu Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.32K
- تغيير سعر Inu Inu خلال اليوم هو +26.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 465.22T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INUINU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INUINU.
خلال اليوم، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+26.17%
|30 يوم
|$ 0
|+30.62%
|60 يوم
|$ 0
|+72.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+26.17%
-15.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 INUINU إلى AUD
A$--
|1 INUINU إلى GBP
￡--
|1 INUINU إلى EUR
€--
|1 INUINU إلى USD
$--
|1 INUINU إلى MYR
RM--
|1 INUINU إلى TRY
₺--
|1 INUINU إلى JPY
¥--
|1 INUINU إلى RUB
₽--
|1 INUINU إلى INR
₹--
|1 INUINU إلى IDR
Rp--
|1 INUINU إلى PHP
₱--
|1 INUINU إلى EGP
￡E.--
|1 INUINU إلى BRL
R$--
|1 INUINU إلى CAD
C$--
|1 INUINU إلى BDT
৳--
|1 INUINU إلى NGN
₦--
|1 INUINU إلى UAH
₴--
|1 INUINU إلى VES
Bs--
|1 INUINU إلى PKR
Rs--
|1 INUINU إلى KZT
₸--
|1 INUINU إلى THB
฿--
|1 INUINU إلى TWD
NT$--
|1 INUINU إلى CHF
Fr--
|1 INUINU إلى HKD
HK$--
|1 INUINU إلى MAD
.د.م--