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سعر Inu Inu (INUINU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.09M . يتم تحديث سعر INUINU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inu Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.32K - تغيير سعر Inu Inu خلال اليوم هو +26.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 465.22T

أداء سعر Inu Inu (INUINU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inu Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +26.17% 30 يوم $ 0 +30.62% 60 يوم $ 0 +72.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Inu Inu (INUINU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inu Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +26.17% تغير السعر (7 أيام) -15.51%

معلومات سوق Inu Inu (INUINU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: