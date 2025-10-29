معلومات سعر Introvert Coin (INTROVERT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00183675$ 0.00183675 $ 0.00183675 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.95% تغير السعر (7 أيام) +5.95%

سعر Introvert Coin (INTROVERT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INTROVERT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINTROVERT على الإطلاق هو $ 0.00183675، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INTROVERT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Introvert Coin (INTROVERT)

القيمة السوقية $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.96K$ 7.96K $ 7.96K إمداد دورة التداول 999.43M 999.43M 999.43M إجمالي العرض 999,426,851.961926 999,426,851.961926 999,426,851.961926

القيمة السوقية الحالية لـ Introvert Coin هي $ 7.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INTROVERT يبلغ 999.43M، مع إجمالي عرض 999426851.961926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.96K.