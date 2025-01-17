سعر INTEXCOIN (INTX)
سعر INTEXCOIN (INTX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INTX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INTEXCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.50
- تغيير سعر INTEXCOIN خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INTX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INTX.
خلال اليوم، كان سعر INTEXCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INTEXCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INTEXCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INTEXCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+0.54%
|60 يوم
|$ 0
|+40.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INTEXCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.07%
+44.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The world’s first direct aid project which provides aid With IntexcharIty, we reach directly to the needy. Our Goal; To build a new eco system based on community power, trust and social benefit creation and to ensure Intexcoin is valuable and seen as a reliable currency used all over the world. With this appraisal, in a cumulative increase, we are aiming to provide more and more life support for those in need.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 INTX إلى AUD
A$--
|1 INTX إلى GBP
￡--
|1 INTX إلى EUR
€--
|1 INTX إلى USD
$--
|1 INTX إلى MYR
RM--
|1 INTX إلى TRY
₺--
|1 INTX إلى JPY
¥--
|1 INTX إلى RUB
₽--
|1 INTX إلى INR
₹--
|1 INTX إلى IDR
Rp--
|1 INTX إلى PHP
₱--
|1 INTX إلى EGP
￡E.--
|1 INTX إلى BRL
R$--
|1 INTX إلى CAD
C$--
|1 INTX إلى BDT
৳--
|1 INTX إلى NGN
₦--
|1 INTX إلى UAH
₴--
|1 INTX إلى VES
Bs--
|1 INTX إلى PKR
Rs--
|1 INTX إلى KZT
₸--
|1 INTX إلى THB
฿--
|1 INTX إلى TWD
NT$--
|1 INTX إلى CHF
Fr--
|1 INTX إلى HKD
HK$--
|1 INTX إلى MAD
.د.م--