ما هو INTEXCOIN ( INTX )

The world’s first direct aid project which provides aid With IntexcharIty, we reach directly to the needy. Our Goal; To build a new eco system based on community power, trust and social benefit creation and to ensure Intexcoin is valuable and seen as a reliable currency used all over the world. With this appraisal, in a cumulative increase, we are aiming to provide more and more life support for those in need.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر INTEXCOIN (INTX) الموقع الرسمي