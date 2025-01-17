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سعر Interstellar Domain Order (IDO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Interstellar Domain Order الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.88 - تغيير سعر Interstellar Domain Order خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Interstellar Domain Order (IDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Interstellar Domain Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Interstellar Domain Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Interstellar Domain Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Interstellar Domain Order مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.66% 30 يوم $ 0 -1.91% 60 يوم $ 0 +11.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Interstellar Domain Order (IDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Interstellar Domain Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0054701$ 0.0054701 $ 0.0054701 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) +2.50%

معلومات سوق Interstellar Domain Order (IDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: