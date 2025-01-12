سعر Internxt (INXT)
سعر Internxt (INXT) المباشر لليوم هو USD 0.08427. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.32K. يتم تحديث سعر INXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Internxt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.87
- تغيير سعر Internxt خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M
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خلال اليوم، كان سعر Internxt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Internxt مقابل USD هو $ -0.0664800131 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Internxt مقابل USD هو $ +0.0143014701 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Internxt مقابل USD هو $ -0.0513440504374964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0664800131
|-78.88%
|60 يوم
|$ +0.0143014701
|+16.97%
|90 يوم
|$ -0.0513440504374964
|-37.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Internxt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-8.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Internxt is a Peer-To-Peer cloud computing network that allows users from all over the globe to cooperate in the creation of a distributed internet. Users can sell the resources of their machines to those looking to host their data in a more private, secure and efficient network. Make the transition to the most intuitive and complete distributed cloud platform.
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