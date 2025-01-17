سعر Interns (INTERN)
سعر Interns (INTERN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INTERN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Interns الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 294.28
- تغيير سعر Interns خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Interns مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Interns مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Interns مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Interns مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-32.43%
|60 يوم
|$ 0
|-23.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Interns: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.13%
-6.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Intern has no association with coin telegraph, blackrock or the SEC. The token was made to rally a collective of autistic left curvers $Intern is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only. interns are here to engage those on the unique end of the spectrum. Our aim is playful yet focused: we're harnessing the power of the biggest meme in the CT space right now - the 'eccentric interns.' Our goal? To transform our collective of interns into the most influential and dynamic group in the Space
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