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سعر Internet of Intelligence (SN108) المباشر لليوم هو USD 0.345675 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.82K . يتم تحديث سعر SN108 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Internet of Intelligence الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Internet of Intelligence خلال اليوم هو -25.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 74.70K

أداء سعر Internet of Intelligence (SN108) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ -0.1187843839644247 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.1187843839644247 -25.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Internet of Intelligence (SN108)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet of Intelligence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.345671$ 0.345671 $ 0.345671 24 ساعة مرتفع $ 0.47127$ 0.47127 $ 0.47127 عالية طوال الوقت $ 0.76753$ 0.76753 $ 0.76753 تغير السعر (1 ساعة) -18.43% تغير السعر (1يوم) -25.57% تغير السعر (7 أيام) -44.72%

معلومات سوق Internet of Intelligence (SN108)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: