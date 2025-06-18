سعر Internet of Intelligence (SN108)
سعر Internet of Intelligence (SN108) المباشر لليوم هو USD 0.345675. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.82K. يتم تحديث سعر SN108 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Internet of Intelligence الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Internet of Intelligence خلال اليوم هو -25.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.70K
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خلال اليوم، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ -0.1187843839644247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet of Intelligence مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.1187843839644247
|-25.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet of Intelligence: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-18.43%
-25.57%
-44.72%
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