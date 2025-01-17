سعر Internet of Energy Network (IOEN)
سعر Internet of Energy Network (IOEN) المباشر لليوم هو USD 0.00235952. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Internet of Energy Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K
- تغيير سعر Internet of Energy Network خلال اليوم هو -4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.000102986280378077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0004611448 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0003204494 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0001560916615190844 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000102986280378077
|-4.18%
|30 يوم
|$ -0.0004611448
|-19.54%
|60 يوم
|$ -0.0003204494
|-13.58%
|90 يوم
|$ -0.0001560916615190844
|-6.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet of Energy Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-4.18%
+1.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain
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