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سعر Internet of Energy Network (IOEN) المباشر لليوم هو USD 0.00235952 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IOEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Internet of Energy Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.51K - تغيير سعر Internet of Energy Network خلال اليوم هو -4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Internet of Energy Network (IOEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.000102986280378077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0004611448 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0003204494 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Internet of Energy Network مقابل USD هو $ -0.0001560916615190844 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102986280378077 -4.18% 30 يوم $ -0.0004611448 -19.54% 60 يوم $ -0.0003204494 -13.58% 90 يوم $ -0.0001560916615190844 -6.20%

تحليل سعر Internet of Energy Network (IOEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Internet of Energy Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00234838$ 0.00234838 $ 0.00234838 24 ساعة مرتفع $ 0.00258239$ 0.00258239 $ 0.00258239 عالية طوال الوقت $ 0.442968$ 0.442968 $ 0.442968 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -4.18% تغير السعر (7 أيام) +1.32%

معلومات سوق Internet of Energy Network (IOEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: