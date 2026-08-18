سعر Internet Capital Memes اليوم

السعر المباشر لمشروع Internet Capital Memes (ICM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ICM.

يحتل Internet Capital Memes حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,897.44، مع عرض متداول قدره 990.47M ICM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00210979، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ICM بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-19.45% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Internet Capital Memes (ICM)

القيمة السوقية $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.90K$ 9.90K $ 9.90K إمداد دورة التداول 990.47M 990.47M 990.47M إجمالي العرض 990,467,810.206746 990,467,810.206746 990,467,810.206746

القيمة السوقية الحالية لـ Internet Capital Memes هي $ 9.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ICM يبلغ 990.47M، مع إجمالي عرض 990467810.206746. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.90K.