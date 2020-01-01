توكنوميكس International Stable Currency (ISC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول International Stable Currency (ISC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات International Stable Currency (ISC) What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses. الموقع الرسمي: https://isc.money الوثيقة البيضاء: https://wp.isc.money/ اشتر ISC الآن!

توكنوميكس International Stable Currency (ISC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار International Stable Currency (ISC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M إجمالي العرض: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M العرض المتداول: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 السعر الحالي: $ 1.97 $ 1.97 $ 1.97 معرفة المزيد عن سعر International Stable Currency (ISC)

توكنوميكس International Stable Currency (ISC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس International Stable Currency (ISC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ISC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ISC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ISC، استكشف السعر المباشر لتوكن ISC!

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