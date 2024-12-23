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سعر International Stable Currency (ISC) المباشر لليوم هو USD 1.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M . يتم تحديث سعر ISC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق International Stable Currency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.14K - تغيير سعر International Stable Currency خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M

أداء سعر International Stable Currency (ISC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ -0.0072459730 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ -0.0105470510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ +0.0191109138056761 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.00% 30 يوم $ -0.0072459730 -0.40% 60 يوم $ -0.0105470510 -0.58% 90 يوم $ +0.0191109138056761 +1.07%

تحليل سعر International Stable Currency (ISC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر International Stable Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 24 ساعة مرتفع $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 عالية طوال الوقت $ 1.91$ 1.91 $ 1.91 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) -0.49%

معلومات سوق International Stable Currency (ISC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: