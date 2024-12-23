سعر International Stable Currency (ISC)
سعر International Stable Currency (ISC) المباشر لليوم هو USD 1.81. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.02M. يتم تحديث سعر ISC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق International Stable Currency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.14K
- تغيير سعر International Stable Currency خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.12M
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خلال اليوم، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ -0.0072459730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ -0.0105470510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر International Stable Currency مقابل USD هو $ +0.0191109138056761 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ -0.0072459730
|-0.40%
|60 يوم
|$ -0.0105470510
|-0.58%
|90 يوم
|$ +0.0191109138056761
|+1.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر International Stable Currency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.49%
-0.00%
-0.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? ISC is a flatcoin. A flatcoin is a stablecoin that is both stable in price and increases in value over time. The purpose of a flatcoin is to protect the purchasing power of its holders. Leaders like Brian Armstrong of Coinbase are proponents of flatcoins because they believe that inflation-resistant money will onboard the next billion users onto crypto. What makes your project unique? Flatcoins are new to the stablecoins industry. Our competitors are Nuon (nuon.fi) and RAI (reflexer.finance) What makes us different from Nuon & RAI is that we are collateralized with Real World Assets (RWAs) such as gold, bonds, t-bills, equity, and cash. This matters because RWAs provide much deeper liquidity for ISC than our competitors. History of your project. We spent 1.5 years determining the legal structure with our lawyers. What’s next for your project? We are bridging our token from Solana to ETH & various layer 2s What can your token be used for? Store of value and payments. We’ve integrated with http://candypay.fun to power payments for Solana Hacker Houses.
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