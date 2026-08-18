سعر International Rebuilding Trust اليوم

السعر المباشر لمشروع International Rebuilding Trust (IRT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IRT.

يحتل International Rebuilding Trust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,792.37، مع عرض متداول قدره 999.98M IRT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00707436، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IRT بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق International Rebuilding Trust (IRT)

القيمة السوقية $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.79K$ 10.79K $ 10.79K إمداد دورة التداول 999.98M 999.98M 999.98M إجمالي العرض 999,982,507.518538 999,982,507.518538 999,982,507.518538

القيمة السوقية الحالية لـ International Rebuilding Trust هي $ 10.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IRT يبلغ 999.98M، مع إجمالي عرض 999982507.518538. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.79K.