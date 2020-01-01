توكنوميكس International Meme Fund (IMF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول International Meme Fund (IMF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. الموقع الرسمي: https://imf.bz الوثيقة البيضاء: https://docs.imf.bz اشتر IMF الآن!

توكنوميكس International Meme Fund (IMF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار International Meme Fund (IMF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14,25M $ 14,25M $ 14,25M إجمالي العرض: $ 33,00M $ 33,00M $ 33,00M العرض المتداول: $ 31,91M $ 31,91M $ 31,91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14,73M $ 14,73M $ 14,73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2,23 $ 2,23 $ 2,23 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,0241715 $ 0,0241715 $ 0,0241715 السعر الحالي: $ 0,446276 $ 0,446276 $ 0,446276 معرفة المزيد عن سعر International Meme Fund (IMF)

توكنوميكس International Meme Fund (IMF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس International Meme Fund (IMF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IMF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IMF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IMF، استكشف السعر المباشر لتوكن IMF!

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