سعر International Meme Fund (IMF)
سعر International Meme Fund (IMF) المباشر لليوم هو USD 0.098249. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.85M. يتم تحديث سعر IMF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق International Meme Fund الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94K
- تغيير سعر International Meme Fund خلال اليوم هو -1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 29.01M
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خلال اليوم، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ -0.00177738392329398 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ -0.0182779688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00177738392329398
|-1.77%
|30 يوم
|$ -0.0182779688
|-18.60%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر International Meme Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-1.77%
-16.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IMF is a MEME ON A MISSION to catalyse a DeFi Renaissance for the Memecoin Supercycle. IMF protocol V1 is a proof of concept that issues MONEY, a $6.9 cryptostable against PEPE, while V2 issuance is against almost any collateral. We recognise the potential in the memecoin supercycle, and believe memes are the perfect GTM, but the core mission—and the very reason we joined this cause—is to unleash the transformative power of permissionless money.
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