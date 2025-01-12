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سعر International Meme Fund (IMF) المباشر لليوم هو USD 0.098249 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.85M . يتم تحديث سعر IMF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق International Meme Fund الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.94K - تغيير سعر International Meme Fund خلال اليوم هو -1.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 29.01M

أداء سعر International Meme Fund (IMF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ -0.00177738392329398 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ -0.0182779688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر International Meme Fund مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00177738392329398 -1.77% 30 يوم $ -0.0182779688 -18.60% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر International Meme Fund (IMF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر International Meme Fund: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.097992$ 0.097992 $ 0.097992 24 ساعة مرتفع $ 0.100634$ 0.100634 $ 0.100634 عالية طوال الوقت $ 0.147597$ 0.147597 $ 0.147597 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -1.77% تغير السعر (7 أيام) -16.57%

معلومات سوق International Meme Fund (IMF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: