سعر International Klein Blue (IKB)
سعر International Klein Blue (IKB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.89K. يتم تحديث سعر IKB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق International Klein Blue الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.91
- تغيير سعر International Klein Blue خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.71M
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خلال اليوم، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-30.13%
|60 يوم
|$ 0
|+19.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر International Klein Blue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.51%
-0.41%
-19.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.
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