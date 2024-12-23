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سعر International Klein Blue (IKB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.89K . يتم تحديث سعر IKB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق International Klein Blue الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.91 - تغيير سعر International Klein Blue خلال اليوم هو -0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.71M

أداء سعر International Klein Blue (IKB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر International Klein Blue مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.41% 30 يوم $ 0 -30.13% 60 يوم $ 0 +19.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر International Klein Blue (IKB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر International Klein Blue: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) -0.41% تغير السعر (7 أيام) -19.19%

معلومات سوق International Klein Blue (IKB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: