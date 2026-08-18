سعر International Business Machines xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع International Business Machines xStock (IBMX) اليوم هو $ 228.4، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IBMX الحالي إلى USD هو $ 228.4 لكل IBMX.

يحتل International Business Machines xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 980,167، مع عرض متداول قدره 4.29K IBMX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IBMX بين $ 228.39 (أدنى) و$ 234.8 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 340.56، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 201.03.

على المدى القصير، تحرك IBMX بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-3.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 349.80.

معلومات سوق International Business Machines xStock (IBMX)

القيمة السوقية $ 980.17K$ 980.17K $ 980.17K الحجم (24 ساعة) $ 349.80$ 349.80 $ 349.80 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 72.96M$ 72.96M $ 72.96M إمداد دورة التداول 4.29K 4.29K 4.29K إجمالي العرض 319,434.4885567222 319,434.4885567222 319,434.4885567222

القيمة السوقية الحالية لـ International Business Machines xStock هي $ 980.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 349.80. العرض المتداول لـ IBMX يبلغ 4.29K، مع إجمالي عرض 319434.4885567222. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 72.96M.