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سعر Interest Compounding ETH Index (ICETH) المباشر لليوم هو USD 3,823.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.87M . يتم تحديث سعر ICETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Interest Compounding ETH Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.42 - تغيير سعر Interest Compounding ETH Index خلال اليوم هو +0.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.32K

أداء سعر Interest Compounding ETH Index (ICETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +25.31 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +144.1950723450 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +1,410.2346356800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +25.31 +0.67% 30 يوم $ +144.1950723450 +3.77% 60 يوم $ +1,410.2346356800 +36.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Interest Compounding ETH Index (ICETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Interest Compounding ETH Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,727.61$ 3,727.61 $ 3,727.61 24 ساعة مرتفع $ 3,843.11$ 3,843.11 $ 3,843.11 عالية طوال الوقت $ 4,515.2$ 4,515.2 $ 4,515.2 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.67% تغير السعر (7 أيام) -10.98%

معلومات سوق Interest Compounding ETH Index (ICETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: