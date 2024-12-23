سعر Interest Compounding ETH Index (ICETH)
سعر Interest Compounding ETH Index (ICETH) المباشر لليوم هو USD 3,823.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.87M. يتم تحديث سعر ICETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Interest Compounding ETH Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.42
- تغيير سعر Interest Compounding ETH Index خلال اليوم هو +0.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.32K
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خلال اليوم، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +25.31 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +144.1950723450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ +1,410.2346356800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Interest Compounding ETH Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +25.31
|+0.67%
|30 يوم
|$ +144.1950723450
|+3.77%
|60 يوم
|$ +1,410.2346356800
|+36.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Interest Compounding ETH Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.67%
-10.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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