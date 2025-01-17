سعر Interest Bearing ETH (IBETH)
سعر Interest Bearing ETH (IBETH) المباشر لليوم هو USD 3,947.42. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IBETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Interest Bearing ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.56
- تغيير سعر Interest Bearing ETH خلال اليوم هو +1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +55.51 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ -535.0980444880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +533.9730297880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +1,025.6827482048356 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +55.51
|+1.43%
|30 يوم
|$ -535.0980444880
|-13.55%
|60 يوم
|$ +533.9730297880
|+13.53%
|90 يوم
|$ +1,025.6827482048356
|+35.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Interest Bearing ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
+1.43%
+8.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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