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سعر Interest Bearing ETH (IBETH) المباشر لليوم هو USD 3,947.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IBETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Interest Bearing ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.56 - تغيير سعر Interest Bearing ETH خلال اليوم هو +1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Interest Bearing ETH (IBETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +55.51 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ -535.0980444880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +533.9730297880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Interest Bearing ETH مقابل USD هو $ +1,025.6827482048356 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +55.51 +1.43% 30 يوم $ -535.0980444880 -13.55% 60 يوم $ +533.9730297880 +13.53% 90 يوم $ +1,025.6827482048356 +35.11%

تحليل سعر Interest Bearing ETH (IBETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Interest Bearing ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,888.17$ 3,888.17 $ 3,888.17 24 ساعة مرتفع $ 3,969.67$ 3,969.67 $ 3,969.67 عالية طوال الوقت $ 47,317$ 47,317 $ 47,317 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) +1.43% تغير السعر (7 أيام) +8.48%

معلومات سوق Interest Bearing ETH (IBETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: