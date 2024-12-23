احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INTX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INTX.

سعر IntentX (INTX) المباشر لليوم هو USD 0.175786 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.64M . يتم تحديث سعر INTX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IntentX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.96K - تغيير سعر IntentX خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 49.47M

أداء سعر IntentX (INTX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IntentX مقابل USD هو $ -0.0020731935185408 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IntentX مقابل USD هو $ +0.0350232334 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IntentX مقابل USD هو $ +0.0041601338 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IntentX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0020731935185408 -1.16% 30 يوم $ +0.0350232334 +19.92% 60 يوم $ +0.0041601338 +2.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر IntentX (INTX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IntentX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.174222$ 0.174222 $ 0.174222 24 ساعة مرتفع $ 0.178574$ 0.178574 $ 0.178574 عالية طوال الوقت $ 0.708214$ 0.708214 $ 0.708214 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -29.11%

معلومات سوق IntentX (INTX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: