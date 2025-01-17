سعر Intelly (INTL)
سعر Intelly (INTL) المباشر لليوم هو USD 0.129271. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INTL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Intelly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.63K
- تغيير سعر Intelly خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Intelly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Intelly مقابل USD هو $ -0.0000697804 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Intelly مقابل USD هو $ -0.0013174007 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Intelly مقابل USD هو $ -0.00405485418639686 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0000697804
|-0.05%
|60 يوم
|$ -0.0013174007
|-1.01%
|90 يوم
|$ -0.00405485418639686
|-3.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Intelly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
+0.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Intelly (INTL)? Intelly is a blockchain-based real estate company that is creating an easy-to-use, reliable investment platform and a liquid real estate marketplace where wealth can be stored, and yields can be collected. With the help of Blockchain technology, Intelly shapes real estate transactions to be much simpler and faster with smart contracts and tokenization. The Intelly token (INTL) will lead investors to obtain real estate profitability with various investment possibilities on the Intelly Platform. This will mainly be utilized for real estate investments all around the globe. In real estate, as the investment size gets larger, the profitability of the investment exponentially increases. By combining the funding capacity of its community, Intelly allows investors to make small ticket-sized high yield investments.
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