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سعر IntelliSecure Systems (ISEC) المباشر لليوم هو USD 0.00140932 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.09K . يتم تحديث سعر ISEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق IntelliSecure Systems الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.66 - تغيير سعر IntelliSecure Systems خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر IntelliSecure Systems (ISEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ +0.0000698096 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ -0.0012058395 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ -0.01164755193913886 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000698096 +4.95% 60 يوم $ -0.0012058395 -85.56% 90 يوم $ -0.01164755193913886 -89.20%

تحليل سعر IntelliSecure Systems (ISEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر IntelliSecure Systems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.090281$ 0.090281 $ 0.090281 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +10.90%

معلومات سوق IntelliSecure Systems (ISEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: