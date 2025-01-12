سعر IntelliSecure Systems (ISEC)
سعر IntelliSecure Systems (ISEC) المباشر لليوم هو USD 0.00140932. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.09K. يتم تحديث سعر ISEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق IntelliSecure Systems الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.66
- تغيير سعر IntelliSecure Systems خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ +0.0000698096 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ -0.0012058395 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IntelliSecure Systems مقابل USD هو $ -0.01164755193913886 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000698096
|+4.95%
|60 يوم
|$ -0.0012058395
|-85.56%
|90 يوم
|$ -0.01164755193913886
|-89.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر IntelliSecure Systems: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+10.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
iSec Systems Web3 Token Scanner Purpose: iSec Systems Web3 Token Scanner is a browser extension designed to provide users with a comprehensive and real-time analysis of Ethereum (ETH), Base (BASE), and Binance smart chain (BSC) tokens. It offers a user-friendly interface that displays various metrics and information about tokens Key Features: Real-time token data: Provides up-to-date information about token price, market cap, liquidity, and other relevant metrics. Holder and airdrop analysis: Displays information about the token's holders, including top holders, airdrop recipients, and the percentage of tokens held by each. Security feature detection: Identifies and highlights security features implemented in the token, such as max wallet size, set tax, max transaction amount, and blacklisting. Team wallet monitoring: Tracks the activities of team wallets associated with the token, including their ETH and token balances. Utility: The scanner is primarily useful for individuals who are interested in investing in or analyzing Web3 tokens. It can help users: Evaluate token security: By identifying security features and monitoring team wallet activity. Identify potential investment opportunities: By analyzing token metrics and holder information. Stay informed about token developments: By receiving real-time updates on token price, market cap, and other relevant data.
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