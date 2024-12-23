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سعر intellika AI (INTAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.94K . يتم تحديث سعر INTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق intellika AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.12K - تغيير سعر intellika AI خلال اليوم هو -8.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر intellika AI (INTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر intellika AI (INTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر intellika AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00152155$ 0.00152155 $ 0.00152155 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -8.03% تغير السعر (7 أيام) -43.46%

معلومات سوق intellika AI (INTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: