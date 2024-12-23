سعر intellika AI (INTAI)
سعر intellika AI (INTAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.94K. يتم تحديث سعر INTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق intellika AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.12K
- تغيير سعر intellika AI خلال اليوم هو -8.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر intellika AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر intellika AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-8.03%
-43.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.
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