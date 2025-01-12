شعار Intelligence On Chain

سعر Intelligence On Chain (IOC)

USD

مخطط سعر Intelligence On Chain (IOC) المباشر

$2.04
$2.04$2.04
0.00%(1D)

سعر Intelligence On Chain (IOC) لليوم

سعر Intelligence On Chain (IOC) المباشر لليوم هو USD 2.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Intelligence On Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 204.15
- تغيير سعر Intelligence On Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IOC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IOC.

أداء سعر Intelligence On Chain (IOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ -0.5221949160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ +0.1046781120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.5221949160-25.59%
60 يوم$ +0.1046781120+5.13%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Intelligence On Chain (IOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Intelligence On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 13.02
$ 13.02$ 13.02

--

--

-2.55%

معلومات سوق Intelligence On Chain (IOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 204.15
$ 204.15$ 204.15

0.00
0.00 0.00

ما هو Intelligence On Chain ( IOC )

Utility Token

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Intelligence On Chain (IOC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Intelligence On Chain (IOC)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة IOC إلى العملات المحلية

1 IOC إلى AUD
A$3.3048
1 IOC إلى GBP
1.6524
1 IOC إلى EUR
1.9788
1 IOC إلى USD
$2.04
1 IOC إلى MYR
RM9.1596
1 IOC إلى TRY
72.216
1 IOC إلى JPY
¥321.6468
1 IOC إلى RUB
207.3252
1 IOC إلى INR
175.7868
1 IOC إلى IDR
Rp33,442.6176
1 IOC إلى PHP
120.36
1 IOC إلى EGP
￡E.103.02
1 IOC إلى BRL
R$12.4848
1 IOC إلى CAD
C$2.9376
1 IOC إلى BDT
249.9612
1 IOC إلى NGN
3,177.5652
1 IOC إلى UAH
86.6388
1 IOC إلى VES
Bs108.12
1 IOC إلى PKR
Rs570.6288
1 IOC إلى KZT
1,081.6488
1 IOC إلى THB
฿70.7472
1 IOC إلى TWD
NT$67.5444
1 IOC إلى CHF
Fr1.8564
1 IOC إلى HKD
HK$15.8712
1 IOC إلى MAD
.د.م20.5836