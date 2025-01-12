سعر Intelligence On Chain (IOC)
سعر Intelligence On Chain (IOC) المباشر لليوم هو USD 2.04. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Intelligence On Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 204.15
- تغيير سعر Intelligence On Chain خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ -0.5221949160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ +0.1046781120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.5221949160
|-25.59%
|60 يوم
|$ +0.1046781120
|+5.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Intelligence On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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