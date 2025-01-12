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سعر Intelligence On Chain (IOC) المباشر لليوم هو USD 2.04 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Intelligence On Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 204.15 - تغيير سعر Intelligence On Chain خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Intelligence On Chain (IOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ -0.5221949160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ +0.1046781120 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Intelligence On Chain مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.5221949160 -25.59% 60 يوم $ +0.1046781120 +5.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Intelligence On Chain (IOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Intelligence On Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 13.02$ 13.02 $ 13.02 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.55%

معلومات سوق Intelligence On Chain (IOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: