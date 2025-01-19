سعر INT OS (INTOS)
سعر INT OS (INTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00487239. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.64M. يتم تحديث سعر INTOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INT OS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57M
- تغيير سعر INT OS خلال اليوم هو -48.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.80B
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خلال اليوم، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ -0.00455539025058133 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00455539025058133
|-48.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INT OS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.58%
-48.31%
-36.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency.
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