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سعر INT OS (INTOS) المباشر لليوم هو USD 0.00487239 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.64M . يتم تحديث سعر INTOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INT OS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.57M - تغيير سعر INT OS خلال اليوم هو -48.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.80B

أداء سعر INT OS (INTOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ -0.00455539025058133 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INT OS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00455539025058133 -48.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر INT OS (INTOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INT OS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00464002$ 0.00464002 $ 0.00464002 24 ساعة مرتفع $ 0.00959464$ 0.00959464 $ 0.00959464 عالية طوال الوقت $ 0.01628669$ 0.01628669 $ 0.01628669 تغير السعر (1 ساعة) -2.58% تغير السعر (1يوم) -48.31% تغير السعر (7 أيام) -36.40%

معلومات سوق INT OS (INTOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: