سعر INSURANCE (INSURANCE)
سعر INSURANCE (INSURANCE) المباشر لليوم هو USD 12.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 237.66M. يتم تحديث سعر INSURANCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INSURANCE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.25K
- تغيير سعر INSURANCE خلال اليوم هو -0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.70M
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خلال اليوم، كان سعر INSURANCE مقابل USD هو $ -0.11753248604761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INSURANCE مقابل USD هو $ +37.2038617010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INSURANCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INSURANCE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.11753248604761
|-0.91%
|30 يوم
|$ +37.2038617010
|+292.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INSURANCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.11%
-0.91%
+17.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a team of experienced professionals dedicated to providing comprehensive insurance solutions for the digital and physical asset ecosystem. Our mission is to empower individuals and businesses to operate confidently in an evolving world. We strive to create a secure and reliable environment for all your valuable assets. Our mission is to bridge the gap between traditional insurance and the evolving world of digital assets and physical property. We aim to provide accessible, reliable, and comprehensive coverage that empowers our clients to navigate the complexities of the modern financial landscape with confidence.
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