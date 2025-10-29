معلومات سعر InsurAce (INSUR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 15.2$ 15.2 $ 15.2 أدنى سعر $ 0.00032439$ 0.00032439 $ 0.00032439 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +7.11% تغير السعر (7 أيام) +7.11%

سعر InsurAce (INSUR) في الوقت الحقيقي هو $0.00225769. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INSUR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINSUR على الإطلاق هو $ 15.2، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00032439.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INSUR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +7.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق InsurAce (INSUR)

القيمة السوقية $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K إمداد دورة التداول 68.89M 68.89M 68.89M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ InsurAce هي $ 155.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INSUR يبلغ 68.89M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 225.77K.