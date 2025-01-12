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سعر Instadapp WBTC (IWBTC) المباشر لليوم هو USD 101,608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.99K . يتم تحديث سعر IWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Instadapp WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Instadapp WBTC خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.06

أداء سعر Instadapp WBTC (IWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +248.03 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ -5,720.4287920000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +7,873.9189048000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +31,352.41525577624 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +248.03 +0.24% 30 يوم $ -5,720.4287920000 -5.62% 60 يوم $ +7,873.9189048000 +7.75% 90 يوم $ +31,352.41525577624 +44.63%

تحليل سعر Instadapp WBTC (IWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,781$ 100,781 $ 100,781 24 ساعة مرتفع $ 102,013$ 102,013 $ 102,013 عالية طوال الوقت $ 116,326$ 116,326 $ 116,326 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -3.28%

معلومات سوق Instadapp WBTC (IWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: