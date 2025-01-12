سعر Instadapp WBTC (IWBTC)
سعر Instadapp WBTC (IWBTC) المباشر لليوم هو USD 101,608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.99K. يتم تحديث سعر IWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Instadapp WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Instadapp WBTC خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.06
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خلال اليوم، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +248.03 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ -5,720.4287920000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +7,873.9189048000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp WBTC مقابل USD هو $ +31,352.41525577624 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +248.03
|+0.24%
|30 يوم
|$ -5,720.4287920000
|-5.62%
|60 يوم
|$ +7,873.9189048000
|+7.75%
|90 يوم
|$ +31,352.41525577624
|+44.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+0.24%
-3.28%
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€98,559.76
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RM456,219.92
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₺3,596,923.2
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¥16,020,533.36
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₹8,755,561.36
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₴4,315,291.76
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₸53,874,593.76
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฿3,523,765.44
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