سعر Instadapp DAI (IDAI)
سعر Instadapp DAI (IDAI) المباشر لليوم هو USD 1.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.50. يتم تحديث سعر IDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Instadapp DAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Instadapp DAI خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 346.65
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خلال اليوم، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.00093055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0043765740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0071981880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0090338327075788 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00093055
|+0.08%
|30 يوم
|$ +0.0043765740
|+0.38%
|60 يوم
|$ +0.0071981880
|+0.63%
|90 يوم
|$ +0.0090338327075788
|+0.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+0.08%
+0.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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