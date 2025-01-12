احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IDAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IDAI.

سعر Instadapp DAI (IDAI) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 395.50 . يتم تحديث سعر IDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Instadapp DAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Instadapp DAI خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 346.65

أداء سعر Instadapp DAI (IDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.00093055 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0043765740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0071981880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Instadapp DAI مقابل USD هو $ +0.0090338327075788 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00093055 +0.08% 30 يوم $ +0.0043765740 +0.38% 60 يوم $ +0.0071981880 +0.63% 90 يوم $ +0.0090338327075788 +0.80%

تحليل سعر Instadapp DAI (IDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Instadapp DAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 ساعة مرتفع $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.11%

معلومات سوق Instadapp DAI (IDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: