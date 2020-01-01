توكنوميكس INSORA AI ($INSORA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول INSORA AI ($INSORA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات INSORA AI ($INSORA) INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort. الموقع الرسمي: https://insora.ai الوثيقة البيضاء: https://docs.insora.ai اشتر $INSORA الآن!

توكنوميكس INSORA AI ($INSORA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار INSORA AI ($INSORA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34,46K $ 34,46K $ 34,46K إجمالي العرض: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M العرض المتداول: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 34,46K $ 34,46K $ 34,46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00309133 $ 0,00309133 $ 0,00309133 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00034461 $ 0,00034461 $ 0,00034461 معرفة المزيد عن سعر INSORA AI ($INSORA)

توكنوميكس INSORA AI ($INSORA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس INSORA AI ($INSORA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $INSORA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $INSORA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $INSORA، استكشف السعر المباشر لتوكن $INSORA!

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