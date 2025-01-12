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سعر INSORA AI ($INSORA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.10K . يتم تحديث سعر $INSORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INSORA AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.94 - تغيير سعر INSORA AI خلال اليوم هو -3.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر INSORA AI ($INSORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INSORA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INSORA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INSORA AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INSORA AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.50% 30 يوم $ 0 -52.50% 60 يوم $ 0 -69.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر INSORA AI ($INSORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INSORA AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00309133$ 0.00309133 $ 0.00309133 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.50% تغير السعر (7 أيام) -9.27%

معلومات سوق INSORA AI ($INSORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: