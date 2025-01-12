سعر inSOLvent (INSOLVENT)
سعر inSOLvent (INSOLVENT) المباشر لليوم هو USD 0.00105311. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INSOLVENT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق inSOLvent الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.63
- تغيير سعر inSOLvent خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر inSOLvent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر inSOLvent مقابل USD هو $ -0.0000599642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر inSOLvent مقابل USD هو $ +0.0000073641 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر inSOLvent مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000599642
|-5.69%
|60 يوم
|$ +0.0000073641
|+0.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر inSOLvent: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+9.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
inSOLvent is a play on words using SOL. It's a meme coin centred around the comedic value of being "broke" in crypto. No utility.
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