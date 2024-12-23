سعر InsightX (INX)
سعر InsightX (INX) المباشر لليوم هو USD 0.00327159. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 671.25K. يتم تحديث سعر INX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق InsightX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56K
- تغيير سعر InsightX خلال اليوم هو -3.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 205.17M
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خلال اليوم، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ -0.000112641164562899 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ +0.0026506664 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ +0.0004664760 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000112641164562899
|-3.32%
|30 يوم
|$ +0.0026506664
|+81.02%
|60 يوم
|$ +0.0004664760
|+14.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر InsightX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-3.32%
-22.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
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