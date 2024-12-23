احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INX.

سعر InsightX (INX) المباشر لليوم هو USD 0.00327159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 671.25K . يتم تحديث سعر INX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق InsightX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.56K - تغيير سعر InsightX خلال اليوم هو -3.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 205.17M

أداء سعر InsightX (INX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ -0.000112641164562899 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ +0.0026506664 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ +0.0004664760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر InsightX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000112641164562899 -3.32% 30 يوم $ +0.0026506664 +81.02% 60 يوم $ +0.0004664760 +14.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر InsightX (INX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر InsightX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00323701$ 0.00323701 $ 0.00323701 24 ساعة مرتفع $ 0.00349652$ 0.00349652 $ 0.00349652 عالية طوال الوقت $ 0.01190125$ 0.01190125 $ 0.01190125 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -3.32% تغير السعر (7 أيام) -22.54%

معلومات سوق InsightX (INX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: