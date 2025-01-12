سعر InnoviaTrust (INVA)
سعر InnoviaTrust (INVA) المباشر لليوم هو USD 0.01594045. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق InnoviaTrust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.65K
- تغيير سعر InnoviaTrust خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر InnoviaTrust مقابل USD هو $ +0.00012468 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر InnoviaTrust مقابل USD هو $ +0.0118794800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر InnoviaTrust مقابل USD هو $ +0.0176606429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر InnoviaTrust مقابل USD هو $ +0.008348867192797078 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012468
|+0.79%
|30 يوم
|$ +0.0118794800
|+74.52%
|60 يوم
|$ +0.0176606429
|+110.79%
|90 يوم
|$ +0.008348867192797078
|+109.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر InnoviaTrust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+0.79%
+58.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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