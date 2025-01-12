سعر Innovative Bioresearch Coin (INNBC)
سعر Innovative Bioresearch Coin (INNBC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INNBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Innovative Bioresearch Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.36
- تغيير سعر Innovative Bioresearch Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INNBC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INNBC.
خلال اليوم، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.03%
|60 يوم
|$ 0
|-2.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Innovative Bioresearch Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Innovative Bioresearch Ltd. is a biotech company dedicated to applying blockchain technology to scientific research. The INNBC token and associated decentralized applications (DApps) are revolutionizing the field of scientific research. The INNBC token supports drug development and scientific research through its unique DeSci model while providing liquidity on decentralized exchanges. The company's scientific research findings have been peer-reviewed and published in prestigious scientific journals indexed on PubMed, making INNBC the first crypto project to produce actual scientific publications
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 INNBC إلى AUD
A$--
|1 INNBC إلى GBP
￡--
|1 INNBC إلى EUR
€--
|1 INNBC إلى USD
$--
|1 INNBC إلى MYR
RM--
|1 INNBC إلى TRY
₺--
|1 INNBC إلى JPY
¥--
|1 INNBC إلى RUB
₽--
|1 INNBC إلى INR
₹--
|1 INNBC إلى IDR
Rp--
|1 INNBC إلى PHP
₱--
|1 INNBC إلى EGP
￡E.--
|1 INNBC إلى BRL
R$--
|1 INNBC إلى CAD
C$--
|1 INNBC إلى BDT
৳--
|1 INNBC إلى NGN
₦--
|1 INNBC إلى UAH
₴--
|1 INNBC إلى VES
Bs--
|1 INNBC إلى PKR
Rs--
|1 INNBC إلى KZT
₸--
|1 INNBC إلى THB
฿--
|1 INNBC إلى TWD
NT$--
|1 INNBC إلى CHF
Fr--
|1 INNBC إلى HKD
HK$--
|1 INNBC إلى MAD
.د.م--