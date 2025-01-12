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سعر Innovative Bioresearch Coin (INNBC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INNBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Innovative Bioresearch Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.36 - تغيير سعر Innovative Bioresearch Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Innovative Bioresearch Coin (INNBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Innovative Bioresearch Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -1.03% 60 يوم $ 0 -2.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Innovative Bioresearch Coin (INNBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Innovative Bioresearch Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 99.66$ 99.66 $ 99.66 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.08%

معلومات سوق Innovative Bioresearch Coin (INNBC)

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