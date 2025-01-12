سعر Innova (INN)
سعر Innova (INN) المباشر لليوم هو USD 0.00202915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Innova الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.03
- تغيير سعر Innova خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Innova مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Innova مقابل USD هو $ -0.0011952426 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Innova مقابل USD هو $ +0.0009900833 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Innova مقابل USD هو $ -0.0000634879370837483 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ -0.0011952426
|-58.90%
|60 يوم
|$ +0.0009900833
|+48.79%
|90 يوم
|$ -0.0000634879370837483
|-3.03%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Innova: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
+0.52%
+6.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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