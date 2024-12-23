سعر INN (BLOCK INN)
سعر INN (BLOCK INN) المباشر لليوم هو USD 0.01290657. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر BLOCK INN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62K
- تغيير سعر INN خلال اليوم هو -4.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 110.00M
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خلال اليوم، كان سعر INN مقابل USD هو $ -0.00057841355853985 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ +0.0048576831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00057841355853985
|-4.28%
|30 يوم
|$ +0.0048576831
|+37.64%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر INN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-4.28%
-4.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Block Inn is a blockchain-based platform designed for the real estate rental market, focusing on security, transparency, and crypto payments. It offers short-term rentals, tokenized property investments, and fractional ownership, allowing users to buy "Blocks" of a property and trade them flexibly. Block Inn's smart contracts enable transparent transactions, immutable reviews, and decentralized dispute resolution. Additionally, it includes plans for real-world asset data sales, compliance measures, and community governance, aiming to redefine rental transactions and property investments within Dubai’s dynamic real estate landscape.
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