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سعر INN (BLOCK INN) المباشر لليوم هو USD 0.01290657 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M . يتم تحديث سعر BLOCK INN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.62K - تغيير سعر INN خلال اليوم هو -4.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 110.00M

أداء سعر INN (BLOCK INN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INN مقابل USD هو $ -0.00057841355853985 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ +0.0048576831 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00057841355853985 -4.28% 30 يوم $ +0.0048576831 +37.64% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر INN (BLOCK INN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01268628$ 0.01268628 $ 0.01268628 24 ساعة مرتفع $ 0.01361783$ 0.01361783 $ 0.01361783 عالية طوال الوقت $ 0.025923$ 0.025923 $ 0.025923 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -4.28% تغير السعر (7 أيام) -4.46%

معلومات سوق INN (BLOCK INN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: