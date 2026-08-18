سعر INMU اليوم

السعر المباشر لمشروع INMU (INMU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INMU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INMU.

يحتل INMU حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,298، مع عرض متداول قدره 964.95M INMU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INMU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00184125، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INMU بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+10.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق INMU (INMU)

القيمة السوقية $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K إمداد دورة التداول 964.95M 964.95M 964.95M إجمالي العرض 964,945,314.234603 964,945,314.234603 964,945,314.234603

القيمة السوقية الحالية لـ INMU هي $ 30.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INMU يبلغ 964.95M، مع إجمالي عرض 964945314.234603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.30K.