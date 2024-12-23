سعر Inme (INME)
سعر Inme (INME) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.51K. يتم تحديث سعر INME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 822.00
- تغيير سعر Inme خلال اليوم هو -18.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Inme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-18.31%
-99.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first memecoin to influence the world. 90% airdrop to the meme coin traders to influence the world. INME has the most active and creative community who influence the world and change themselves by delivering the value of INME. INME unites other memes to make this meme supercycle last longer and be greater. After completing a series of goals, INME will become the most influential token in the meme world and influence the world's view of memes.
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