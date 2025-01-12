سعر Ink Finance (QUILL)
سعر Ink Finance (QUILL) المباشر لليوم هو USD 0.150254. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر QUILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ink Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.79K
- تغيير سعر Ink Finance خلال اليوم هو -11.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ -0.0199233318288175 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ -0.1180983217 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0199233318288175
|-11.70%
|30 يوم
|$ -0.1180983217
|-78.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.08%
-11.70%
-15.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ink Finance is a one-stop financial management toolset that empowers DAOs with governance economy, asset or credit financing, investment management, and fiscal control, integrated via a plug-and-play framework. It aims to establish a gold standard for DAO financial management that can reshape financial organizations of the Web3 era.
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