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سعر Ink Finance (QUILL) المباشر لليوم هو USD 0.150254 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QUILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ink Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 299.79K - تغيير سعر Ink Finance خلال اليوم هو -11.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ink Finance (QUILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ -0.0199233318288175 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ -0.1180983217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0199233318288175 -11.70% 30 يوم $ -0.1180983217 -78.59% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ink Finance (QUILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.148666$ 0.148666 $ 0.148666 24 ساعة مرتفع $ 0.172937$ 0.172937 $ 0.172937 عالية طوال الوقت $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 تغير السعر (1 ساعة) -3.08% تغير السعر (1يوم) -11.70% تغير السعر (7 أيام) -15.63%

معلومات سوق Ink Finance (QUILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: