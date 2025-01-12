احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INK.

سعر Ink Fantom (INK) المباشر لليوم هو USD 0.206593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر INK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ink Fantom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46 - تغيير سعر Ink Fantom خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ink Fantom (INK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ -0.0192154628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ +0.3675345456 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ +0.0381998453208416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0192154628 -9.30% 60 يوم $ +0.3675345456 +177.90% 90 يوم $ +0.0381998453208416 +22.68%

تحليل سعر Ink Fantom (INK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink Fantom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 647.06$ 647.06 $ 647.06 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.44%

معلومات سوق Ink Fantom (INK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: