سعر Ink Fantom (INK)
سعر Ink Fantom (INK) المباشر لليوم هو USD 0.206593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر INK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ink Fantom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.46
- تغيير سعر Ink Fantom خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ -0.0192154628 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ +0.3675345456 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ink Fantom مقابل USD هو $ +0.0381998453208416 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0192154628
|-9.30%
|60 يوم
|$ +0.3675345456
|+177.90%
|90 يوم
|$ +0.0381998453208416
|+22.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ink Fantom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Cryptolink has built a cross-chain messaging technology which allows a user to send any form of data from one chain to another chain. What makes your project unique? Technology makes us the fastest and have innovated new applications using this technology that is novel and disrupting the space. History of your project. The project started about 2 years ago and we have been working since to get the V2 out. Now that the V2 is released, we are working on the V3. What’s next for your project? We are focusing on sales and upgrading the token to V3. What can your token be used for? The $paper token is used to bridge from one chain to another. The $Ink token was a governance token. The $Ink token staked will received rewards.
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