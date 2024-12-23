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سعر Injex Finance (INJX) المباشر لليوم هو USD 0.00654566 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M . يتم تحديث سعر INJX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Injex Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.29 - تغيير سعر Injex Finance خلال اليوم هو +15.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 537.11M

أداء سعر Injex Finance (INJX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ +0.00087853 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ -0.0007731694 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ -0.0039436331 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00087853 +15.50% 30 يوم $ -0.0007731694 -11.81% 60 يوم $ -0.0039436331 -60.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Injex Finance (INJX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Injex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00552237$ 0.00552237 $ 0.00552237 24 ساعة مرتفع $ 0.00697105$ 0.00697105 $ 0.00697105 عالية طوال الوقت $ 0.01813466$ 0.01813466 $ 0.01813466 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +15.50% تغير السعر (7 أيام) -18.03%

معلومات سوق Injex Finance (INJX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: