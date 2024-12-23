سعر Injex Finance (INJX)
سعر Injex Finance (INJX) المباشر لليوم هو USD 0.00654566. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.52M. يتم تحديث سعر INJX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Injex Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 423.29
- تغيير سعر Injex Finance خلال اليوم هو +15.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 537.11M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INJX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INJX.
خلال اليوم، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ +0.00087853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ -0.0007731694 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ -0.0039436331 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Injex Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00087853
|+15.50%
|30 يوم
|$ -0.0007731694
|-11.81%
|60 يوم
|$ -0.0039436331
|-60.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Injex Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
+15.50%
-18.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first DEX Aggregator offering the best price execution on Injective and a foundational component in the broader DeFi ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 INJX إلى AUD
A$0.0104075994
|1 INJX إلى GBP
￡0.0051710714
|1 INJX إلى EUR
€0.006218377
|1 INJX إلى USD
$0.00654566
|1 INJX إلى MYR
RM0.02945547
|1 INJX إلى TRY
₺0.230407232
|1 INJX إلى JPY
¥1.0244612466
|1 INJX إلى RUB
₽0.672893848
|1 INJX إلى INR
₹0.5559883604
|1 INJX إلى IDR
Rp105.5751465098
|1 INJX إلى PHP
₱0.3851466344
|1 INJX إلى EGP
￡E.0.3331086374
|1 INJX إلى BRL
R$0.0397976128
|1 INJX إلى CAD
C$0.0093602938
|1 INJX إلى BDT
৳0.7789989966
|1 INJX إلى NGN
₦10.1325507668
|1 INJX إلى UAH
₴0.2734122182
|1 INJX إلى VES
Bs0.33382866
|1 INJX إلى PKR
Rs1.8146533218
|1 INJX إلى KZT
₸3.4234456366
|1 INJX إلى THB
฿0.223861572
|1 INJX إلى TWD
NT$0.2135848858
|1 INJX إلى CHF
Fr0.0058256374
|1 INJX إلى HKD
HK$0.0508597782
|1 INJX إلى MAD
.د.م0.0655875132