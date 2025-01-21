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سعر Injective Pepes ($IPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00074117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $IPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Injective Pepes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.53 - تغيير سعر Injective Pepes خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Injective Pepes ($IPEPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ +0.0000231616 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ -0.0002607619 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ +0.0000079314887844257 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000231616 +3.13% 60 يوم $ -0.0002607619 -35.18% 90 يوم $ +0.0000079314887844257 +1.08%

تحليل سعر Injective Pepes ($IPEPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Injective Pepes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +9.91%

معلومات سوق Injective Pepes ($IPEPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: