سعر Injective Pepes ($IPEPE)
سعر Injective Pepes ($IPEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00074117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $IPEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Injective Pepes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.53
- تغيير سعر Injective Pepes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ +0.0000231616 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ -0.0002607619 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Injective Pepes مقابل USD هو $ +0.0000079314887844257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000231616
|+3.13%
|60 يوم
|$ -0.0002607619
|-35.18%
|90 يوم
|$ +0.0000079314887844257
|+1.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Injective Pepes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+9.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Injective Pepes is a community focused project, our goal is to build the best community on Injective and bring more people into the ecosystem. Holding Pepes give you access to exclusive games, alpha channels, educational streams and more.
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