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سعر inheritance Art (IAI) المباشر لليوم هو USD 0.00560652 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23K . يتم تحديث سعر IAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق inheritance Art الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.80 - تغيير سعر inheritance Art خلال اليوم هو +2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 754.40K

أداء سعر inheritance Art (IAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ +0.00013748 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ +0.0022429651 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ -0.0030606755 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ -0.18667093049209036 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013748 +2.51% 30 يوم $ +0.0022429651 +40.01% 60 يوم $ -0.0030606755 -54.59% 90 يوم $ -0.18667093049209036 -97.08%

تحليل سعر inheritance Art (IAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر inheritance Art: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00546786$ 0.00546786 $ 0.00546786 24 ساعة مرتفع $ 0.00560795$ 0.00560795 $ 0.00560795 عالية طوال الوقت $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +2.51% تغير السعر (7 أيام) +3.62%

معلومات سوق inheritance Art (IAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: