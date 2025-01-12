سعر inheritance Art (IAI)
سعر inheritance Art (IAI) المباشر لليوم هو USD 0.00560652. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23K. يتم تحديث سعر IAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق inheritance Art الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.80
- تغيير سعر inheritance Art خلال اليوم هو +2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 754.40K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IAI.
خلال اليوم، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ +0.00013748 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ +0.0022429651 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ -0.0030606755 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر inheritance Art مقابل USD هو $ -0.18667093049209036 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013748
|+2.51%
|30 يوم
|$ +0.0022429651
|+40.01%
|60 يوم
|$ -0.0030606755
|-54.59%
|90 يوم
|$ -0.18667093049209036
|-97.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر inheritance Art: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+2.51%
+3.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We’re Changing the Way the World Thinks About Fine Art & NFTs inheritance is an artificial intelligence and animation laboratory focused on creating hyper realistic and volumetric intelligent content. Over the next three years inheritance will become the biggest NFT / intelligent NFT producer and production studio for mixed reality and hyper realistic productions. Our Focus: - Fine Art NFTs - Curating the next generation of fine art NFTs - Intelligent NFTs - Creating and auctioning museum commissioned holographic versions of: Mona Lisa, The Thinker and The Starry Night
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 IAI إلى AUD
A$0.0090825624
|1 IAI إلى GBP
￡0.0045412812
|1 IAI إلى EUR
€0.0054383244
|1 IAI إلى USD
$0.00560652
|1 IAI إلى MYR
RM0.0251732748
|1 IAI إلى TRY
₺0.198470808
|1 IAI إلى JPY
¥0.8839800084
|1 IAI إلى RUB
₽0.5697906276
|1 IAI إلى INR
₹0.4831138284
|1 IAI إلى IDR
Rp91.9101492288
|1 IAI إلى PHP
₱0.33078468
|1 IAI إلى EGP
￡E.0.28312926
|1 IAI إلى BRL
R$0.0343119024
|1 IAI إلى CAD
C$0.0080733888
|1 IAI إلى BDT
৳0.6869668956
|1 IAI إلى NGN
₦8.7328837476
|1 IAI إلى UAH
₴0.2381089044
|1 IAI إلى VES
Bs0.29714556
|1 IAI إلى PKR
Rs1.5682557744
|1 IAI إلى KZT
₸2.9726890344
|1 IAI إلى THB
฿0.1944341136
|1 IAI إلى TWD
NT$0.1856318772
|1 IAI إلى CHF
Fr0.0051019332
|1 IAI إلى HKD
HK$0.0436187256
|1 IAI إلى MAD
.د.م0.0565697868