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سعر Infrared BGT (IBGT) المباشر لليوم هو USD 7.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.04M . يتم تحديث سعر IBGT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Infrared BGT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M - تغيير سعر Infrared BGT خلال اليوم هو -12.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.21M

أداء سعر Infrared BGT (IBGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ -1.006048536090862 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.006048536090862 -12.16% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Infrared BGT (IBGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infrared BGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 7.17$ 7.17 $ 7.17 24 ساعة مرتفع $ 8.29$ 8.29 $ 8.29 عالية طوال الوقت $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -12.16% تغير السعر (7 أيام) -27.05%

معلومات سوق Infrared BGT (IBGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: