سعر Infrared BGT (IBGT)
سعر Infrared BGT (IBGT) المباشر لليوم هو USD 7.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.04M. يتم تحديث سعر IBGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infrared BGT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M
- تغيير سعر Infrared BGT خلال اليوم هو -12.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.21M
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خلال اليوم، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ -1.006048536090862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.006048536090862
|-12.16%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Infrared BGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-12.16%
-27.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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