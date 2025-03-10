شعار Infrared BGT

سعر Infrared BGT (IBGT)

USD

مخطط سعر Infrared BGT (IBGT) المباشر

$7.26
$7.26$7.26
-12.20%(1D)

سعر Infrared BGT (IBGT) لليوم

سعر Infrared BGT (IBGT) المباشر لليوم هو USD 7.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.04M. يتم تحديث سعر IBGT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Infrared BGT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30M
- تغيير سعر Infrared BGT خلال اليوم هو -12.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.21M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر IBGT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر IBGT.

أداء سعر Infrared BGT (IBGT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ -1.006048536090862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Infrared BGT مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.006048536090862-12.16%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Infrared BGT (IBGT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Infrared BGT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 7.17
$ 7.17$ 7.17

$ 8.29
$ 8.29$ 8.29

$ 10.71
$ 10.71$ 10.71

+0.46%

-12.16%

-27.05%

معلومات سوق Infrared BGT (IBGT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 16.04M
$ 16.04M$ 16.04M

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

2.21M
2.21M 2.21M

ما هو Infrared BGT ( IBGT )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Infrared BGT (IBGT)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Infrared BGT (IBGT)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة IBGT إلى العملات المحلية

1 IBGT إلى AUD
A$11.4708
1 IBGT إلى GBP
5.5902
1 IBGT إلى EUR
6.6792
1 IBGT إلى USD
$7.26
1 IBGT إلى MYR
RM32.0892
1 IBGT إلى TRY
265.0626
1 IBGT إلى JPY
¥1,072.1568
1 IBGT إلى RUB
646.6482
1 IBGT إلى INR
632.7816
1 IBGT إلى IDR
Rp119,016.3744
1 IBGT إلى PHP
416.6514
1 IBGT إلى EGP
￡E.368.0094
1 IBGT إلى BRL
R$42.108
1 IBGT إلى CAD
C$10.3818
1 IBGT إلى BDT
881.7996
1 IBGT إلى NGN
10,983.291
1 IBGT إلى UAH
299.112
1 IBGT إلى VES
Bs464.64
1 IBGT إلى PKR
Rs2,031.8562
1 IBGT إلى KZT
3,562.2642
1 IBGT إلى THB
฿245.3154
1 IBGT إلى TWD
NT$238.5636
1 IBGT إلى CHF
Fr6.3162
1 IBGT إلى HKD
HK$56.4102
1 IBGT إلى MAD
.د.م70.5672
1 IBGT إلى MXN
$147.0876