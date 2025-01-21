سعر Influpia (ING)
سعر Influpia (ING) المباشر لليوم هو USD 0.00003398. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Influpia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.17
- تغيير سعر Influpia خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ING.
خلال اليوم، كان سعر Influpia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Influpia مقابل USD هو $ -0.0000029920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Influpia مقابل USD هو $ -0.0000141838 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Influpia مقابل USD هو $ -0.000012870836112530604 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000029920
|-8.80%
|60 يوم
|$ -0.0000141838
|-41.74%
|90 يوم
|$ -0.000012870836112530604
|-27.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Influpia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Influpia is the premier ERC404 SocialFi application on MerlinChain, designed to offer a unique platform where users can earn tangible rewards through their social influence. It enables individuals, projects, and brands to boost their exposure and influence while encouraging community engagement and interaction.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ING إلى AUD
A$0.000054368
|1 ING إلى GBP
￡0.0000275238
|1 ING إلى EUR
€0.0000326208
|1 ING إلى USD
$0.00003398
|1 ING إلى MYR
RM0.0001518906
|1 ING إلى TRY
₺0.0012107074
|1 ING إلى JPY
¥0.005299181
|1 ING إلى RUB
₽0.003394602
|1 ING إلى INR
₹0.0029419884
|1 ING إلى IDR
Rp0.5570490912
|1 ING إلى PHP
₱0.00198783
|1 ING إلى EGP
￡E.0.0017088542
|1 ING إلى BRL
R$0.0002048994
|1 ING إلى CAD
C$0.0000489312
|1 ING إلى BDT
৳0.0041431814
|1 ING إلى NGN
₦0.0527638042
|1 ING إلى UAH
₴0.0014349754
|1 ING إلى VES
Bs0.00183492
|1 ING إلى PKR
Rs0.0094756628
|1 ING إلى KZT
₸0.01802639
|1 ING إلى THB
฿0.0011590578
|1 ING إلى TWD
NT$0.0011121654
|1 ING إلى CHF
Fr0.0000309218
|1 ING إلى HKD
HK$0.0002643644
|1 ING إلى MAD
.د.م0.0003404796