سعر Inflation Hedging Coin (IHC)
سعر Inflation Hedging Coin (IHC) المباشر لليوم هو USD 0.00003339. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IHC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Inflation Hedging Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K
- تغيير سعر Inflation Hedging Coin خلال اليوم هو -3.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.0000100678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.0000047330 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.00000032512688675986 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.56%
|30 يوم
|$ +0.0000100678
|+30.15%
|60 يوم
|$ +0.0000047330
|+14.18%
|90 يوم
|$ +0.00000032512688675986
|+0.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Inflation Hedging Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-3.56%
-2.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inflation is a continuous rise in the price level. Inflation means the value of money will fall and purchase relatively fewer goods than previously. Gas prices are rising. Real estate prices are soaring. Consumer goods companies are charging more for household basics like toilet paper, peanut butter and soft drinks. All of which is resurrecting fears of an economic threat that has all but disappeared over the past generation: Runaway inflation. And truth be told, inflation is rising throughout the world, with little solutions/benefits for the everyday Joes.
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RM0.0001492533
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¥0.0052071705
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