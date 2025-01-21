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سعر Inflation Hedging Coin (IHC) المباشر لليوم هو USD 0.00003339 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر IHC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Inflation Hedging Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.93K - تغيير سعر Inflation Hedging Coin خلال اليوم هو -3.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Inflation Hedging Coin (IHC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.0000100678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.0000047330 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Inflation Hedging Coin مقابل USD هو $ +0.00000032512688675986 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.56% 30 يوم $ +0.0000100678 +30.15% 60 يوم $ +0.0000047330 +14.18% 90 يوم $ +0.00000032512688675986 +0.98%

تحليل سعر Inflation Hedging Coin (IHC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Inflation Hedging Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003302$ 0.00003302 $ 0.00003302 24 ساعة مرتفع $ 0.00003467$ 0.00003467 $ 0.00003467 عالية طوال الوقت $ 0.00261277$ 0.00261277 $ 0.00261277 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -3.56% تغير السعر (7 أيام) -2.70%

معلومات سوق Inflation Hedging Coin (IHC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: